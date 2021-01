Siracusa, sfonda la porta di casa della sua ex: arrestato stalker di 29 anni

Si è concluso in carcere il raptus di violenza e gelosia scatenato da un siracusano di 29 anni, A.N. L’uomo, già sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio, e pur essendo sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Siracusa con prescrizione di non uscire durante l’orario notturno, è uscito di casa di notte per andare a fare visita alla sua ex convivente, alla quale aveva intenzione di pretendere da lei del denaro a titolo di risarcimento per aver interrotto unilateralmente la loro relazione sentimentale ed averne intrapresa una nuova. Perciò, anche in violazione alle norme sanitarie del “coprifuoco” si è recato nell'’abitazione della donna, con la quale è subito nata un’accesa discussione, con urla e minacce all’indirizzo della malcapitata.

I vicini hanno allertato i Carabinieri, che sono intervenuti prontamente mentre ormai la questione stava degenerando: infatti il giovane, dopo aver sfondato la porta dell’abitazione, stava inveendo contro la povera donna e le due pattuglie dei Carabinieri intervenute sul posto lo hanno dovuto ammanettare per riuscire ad allontanarlo. I Carabinieri hanno proceduto al suo arresto con l’accusa di atti persecutori, tentata estorsione e resistenza pubblico ufficiale e ad espletate le formalità di rito lo hanno posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria conducendolo nella casa circondariale di contrada “Cavadonna”.