Modica, nell'ultima settimana eseguiti 1703 tamponi: due positivi

Sono stati 860 i tamponi effettuati venerdì durante lo screening Covid a Modica, nell'atrio del Palazzo di città. Le persone risultate positive sono state due, ma non appartenenti al mondo della scuola. Nell’ultima settimana a Modica sono stati effettuati 1703 tamponi con soli 2 positivi. "A Modica oggi abbiamo un totale di 119 positivi, poco meno di un terzo di quelli registrati a novembre - afferma il sindaco, Ignazio Abbate - numeri che non giustificano assolutamente la richiesta di zona rossa per tutta la Sicilia da parte del Governo Regionale. A mio giudizio sarebbe stato più corretto richiedere le zone rosse solo per quelle province dove l’emergenza è più alta. Ad ogni modo ci dobbiamo far trovare pronti continuando su questa strada per il momento in cui ci sarà da ridiscutere le colorazioni delle varie zone. Domenica 17 tamponi Drive In a cui invito in particolare alunni e personale scolastico che rientreranno di presenza lunedì”. Lo screening di massa continua domenica 17 con orario prolungato, dalle 8:30 alle 15:30 nella zona artigianale di contrada Michelica in modalità drive in.