Alfredo Spiraglia ('Progetto Pachino'): fermate le cartelle pazze della Tari

Cartelle pazze della Tari a Pachino. I cittadini sono già in allarme per il 'papello' che la AG Riscossioni Spa già da mesi notifica agli utenti. A chiedere una verifica alla Commissione straordinaria che governa il Comune, sciolto per infiltrazioni mafiose, è Alfredo Spiraglia di 'Progetto Pachino'.

"Ho appreso da fonti qualificate che il pagamento dei tributi risulterebbe parzialmente ed in alcuni casi totalmente errati, perchè si riferiscono a rate già versate a duplicazione di immobili, ad incongruenze catastali ed altri errori di natura formale e sostanziale. Non è neanche facile contattare l'agenzia per la riscossione - aggiunge Spiraglia - perchè dopo lunghe attese non rispondono neanche al telefono. Se si è fortunati, si riesce a prendere un appuntamento, ma viene fissato oltre i termini per potere impugnare il provvedimento". Secondo l'esponente di 'Progetto Pachino', questa situazione avrà delle ripercussioni sul lavoro della Commissione tributaria provinciale per i tanti ricorsi con conseguente aggravio di spese per i contribuenti. Mi auguro che la futura amministrazione pensi a gestire e riscuotere i tributi dei nostri concittadini in forma diretta senza sprecare risorse in appalti a terzi. Chiedo - conclude Spiraglia - alla Commissione prefettizia di valutare la vicenda di queste cartelle pazze, argomento già di loro conoscenza, essendo stata già segnalata al Comune dagli ex revisori dei Conti".