Covid in Sicilia, 1.954 positivi e 38 decessi: a Catania 443 casi

Sono 1.954 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, a fronte di 25.097 tamponi effettuati, su un totale di 900.666 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 38 decessi che portano il totale delle vittime, in regione, a 2.954. E' quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia raggiunge quota 45.452, mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.406 di cui 212 in terapia intensiva (+16 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 43.834 persone. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono 70.884.

I positivi sono 45.452, con un aumento di 407 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1.618, 5 in più rispetto a ieri, dei quali 212 in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri. I guariti sono 1.509. La distribuzione nelle province vede Catania con 443, Palermo 423, Messina 434, Trapani 189, Siracusa 154, Ragusa 51, Caltanissetta 120, Agrigento 76, Enna 64.