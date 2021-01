Joe Tacopina si impegna ad acquisire il 100% delle quote del Catania Calcio

Joe Tacopina e Giovanni Ferrau' hanno siglato il contratto preliminare per l'acquisizione del 100% delle quote azionarie del Calcio Catania S.p.A. La firma dell'accordo e' avvenuta in serata presso gli uffici della sede operativa della societa' etnea a Torre del Grifo Village. "Tale accordo, secondo clausola, dara' luogo al conseguente closing una volta soddisfatta la condizione di intervenuta definizione dell'esposizione debitoria nei riguardi dei creditori istituzionali del club - si legge in una nota della societa'-. Le sigle, apposte in presenza del Sindaco Salvo Pogliese, certificano e coronano i meriti acquisiti dalle parti contrattuali in termini di assoluto impegno finalizzato ad approntare solide basi per lo sviluppo di progetti ambiziosi relativi al futuro del Calcio Catania. Una doverosa sottolineatura e' riservata all'eccellente concorso di professionalita'; in tal senso, si e' rivelato semplicemente fondamentale l'apporto degli esperti legali Salvo Arena e Giuseppe Augello".

E' un grande onore per me e per i miei soci essere qui. E' un momento importante per la mia vita" le parole dell'avvocato americano Joe Tacopina, dopo la firma per l'acquisto del Catania.

"E' avvenuto un nuovo passaggio" ha detto l'avvocato Giovanni Ferrau', esponente della Sigi, societa' che ha salvato il club rossazzurro dal fallimento la scorsa estate. "Grazie all'impegno di tutti siamo arrivati alla firma che ci portera' al passaggio del Catania a Tacopina e agli investitori. Giusto lasciare a chi ha la possibilita' di farci tornare dove meritiamo". Infine, ad intervenire, in un video pubblicato dal sito ufficiale della societa' etnea, e' stato il sindaco di Catania, Salvo Pogliese:

"Oggi si sta scrivendo una pagina importantissima per la citta' di Catania. Il calcio svolge una funzione importante a livello di marketing della citta'. Io ringrazio Sigi per quanto fatto finora e auguro le migliori fortune a Joe Tacopina, col quale e' nato da subito un grande rapporto", ha concluso Pogliese.