Igiene urbano, i lavoratori della Tekra proclamano l'agitazione a Siracusa

La FLAICA UNITI CUB di Siracusa ha dichiarato lo stato di agitazione per tutti i lavoratori dell'appalto d'igiene urbana cittadino gestito dalla TEKRA. Da mesi ormai i lavoratori si vedono costretti a lavorare in condizioni non idonee. Il rischio di operare non potendo rispettare la normativa anticovid 19 e adoperando DPI non a norma fanno si che i lavoratori no possano più andare avanti. Tante le mancanze che vengono contestate, sono troppi ormai i silenzi sulle nostre richieste, silenzi che non possono più essere tollerati. Nell'attesa che nel confronto tra le parti si possano trovare soluzioni all'esigenze dei lavoratori, riponiamo la nostra speranza. Fermo restando che se cosi non sarà intendiamo bloccare il servizio.