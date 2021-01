Scivolone del Palermo al 'Barbera': il Francavilla vince in rimonta ( 1 - 2 )

Il Francavilla vince in rimonta a Palermo nell'ultima giornata di andata del girone C di serie C. Al "Barbera" finisce 2-1 per i pugliesi che con i gol di Castorani e Ciccone rispondono a Valente.

Il Palermo si tiene in avanti e si procura alcune buone occasioni, ma il Francavilla non fa barricate, mostra personalita' ed e' ben messo in campo. Al 37' i rosanero passano in vantaggio grazie a Valente che sorprende Crispino con un destro angolato dal limite dell'area. Il primo tempo si chiude sull'1-0. Nella ripresa dopo 3' occasione per il Francavilla con un sinistro di Federico Vazquez che finisce fuori di un soffio. Al 18' altra occasione per gli ospit: uscita errata di Pelagotti e conseguente rimpallo, quindi Lancini riesce a spazzare sulla linea. Al 22' il pareggio ad opera di Castorani che appoggia in rete su assist da destra di Vazquez. Il Palermo reagisce e sfiora il gol due volte con Lucca:

prima al 26' con un colpo di testa e poi al 27' dopo essersi liberato in area spara alto davanti al portiere. Al 40' il Francavilla colpisce il palo con Ciccone. Al 43' il gol vittoria del Francavilla ancora con Ciccone che si accentra e con il sinistro insacca sotto il sette.