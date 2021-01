Diventeràbellissima: sindaco di Palermo sospenda la sosta a pagamento

"In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, occorre agevolare i cittadini ed evitare di gravare sulle loro tasche. Per questo appare necessaria l'immediata sospensione a Palermo della sosta a pagamento nelle zone blu da parte di Amat e Apcoa". Lo afferma Domenico Bonanno, componente della direzione regionale di Diventerà Bellissima, in una nota al Sindaco, al presidente del Consiglio comunale e alla dirigenza delle due aziende. "Il sindaco, dopo aver giustamente sospeso la Ztl per tutta la durata della zona rossa, si faccia portatore delle istanze dei cittadini e chieda ufficialmente ad Amat e Apcoa di sospendere la sosta a pagamento in tutte le zone blu della città con l'obiettivo di agevolare quanti per motivi di lavoro o necessità, devono spostarsi da casa usando la propria auto".