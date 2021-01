Modica, record di tamponi in una settimana: 3.288 con otto persone positive

Numeri da record per i tamponi effettuati oggi, domenica, durante lo screening di massa in modalità drive in a Modica, nell'area della Protezione civile della zona artigianale di contrada Michelica. I tamponi effettuati sono stati 1585: le persone risultate positive al Covid sono state sei. I calcoli confermano il tasso positività dello 0,3%.

Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, durante gli screening effettuati nell'atrio del Palazzo di città, sono stati, inoltre, effettuati1703 tamponi con soli 2 positivi. Con quelli effettuati oggi i tamponi eseguiti a Modica son complessivamente 3.288 con un totale di otto persone positive al Covid.