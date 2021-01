Un uomo di 60 anni, Antonino Pascale, è morto per il ribaltamento del trattore che trainava un carrello con concime. L'agricoltore stava percorrendo una stradina in pendio di contrada Drizzam a Patti, nel Messinese. Il personale del 118, allertato da passanti, non è riuscito a salvare la vita al sessantenne. Indagano i carabinieri.