Modica, aumentano i furti nelle zone rurali: il sindaco chiede più controlli

Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha scritto ai vertici delle Forze dell’Ordine di Modica per chiedere maggiori controlli in determinate zone rurali. Questa richiesta è scaturita a seguito di alcuni episodi criminosi che si cono verificati in particolare nelle contrade Torre Rodosta, Trebalate, Trecasucce e Santa Zagaria i cui residenti sono stati ripetutamente vittime di furti, anche con loro stessa presenza in casa. “Ad essere prese di mira – scrive il Sindaco – sono anche le tante aziende che insistono in queste zone, oltre alle migliaia di residenti. Ritengo necessario un aumento dei pattugliamenti del territorio, con particolare riguardo alle ore notturne. E’ necessario lavorare in sinergia insieme alle nostre forze di Polizia, solo così potremo ottenere risultati soddisfacenti e far dormire sonni tranquilli ai residenti”.