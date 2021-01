Il Catania mostra il miglior volto di se stesso al nuovo patron: Foggia battuto per 2 a 1

Il Catania mostra il miglior volto di se stesso al nuovo patron Tacopina. Gioca bene al Cibali e batte il Foggia per 2 a 1. I pugliesi erano reduci da 7 risultati utili consecutivi. Sin dalle battute iniziali sono i rossazzurri a comandare il gioco. La prima occasione della partita è per il Catania con un tiro al volo di Silvestri al 7'. Il vantaggio per gli uomini di Raffaele arriva al 15' dopo una triangolazione perfetta sull’asse Piccolo, Sarao e Dall’Oglio. Il centrocampista trova i tempi giusti d’inserimento e fredda con un destro preciso l’estremo difensore Fumagalli.

Prima di andare a l riposo gli ospiti pareggiano sugli sviluppi di un calcio d' angolo. Dell’Agnello trova la spizzata vincente e sigla la rete dell’1-1.

Nella ripresa l’asse Russotto-Piccolo inizia ad entrare nel vivo. La rete del 2-1 nasce dal duo d’attacco. Russotto serve Piccolo e splendido diagonale di sinistro del numero 14. Dopo la girandola di campi per mister Raffaele, il Catania ha una nuova occasione, stavolta con Sarao, ma la conclusione del centravanti viene bloccata senza troppi problemi da Fumagalli.

Vana la reazione del Foggia. Al Massimino il catania vince per 2 a 1.