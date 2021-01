Ladri 'affamati' a Floridia rubano in una bottega e vendita di bevande

Ladri 'affamati' in azione a Floridia, in tempi di pandemia. Ieri pomeriggio hanno preso di mira una piccola bottega di generi alimentari, che vende pure acque minerali e bevande. Il colpo è stato portato a segno in via Reale, a pochi metri dall'ingresso laterale della scuola 'Pirandello', nella zona del campo sportivo del 'Santuzzo'. Hanno approfittato della chiusura pomeridiana per il pranzo dell'esercizio commerciale per entrare in azione. Il colpo sarebbe avvenuto verso le 15. I ladri hanno forzato l'infisso principale della bottega, che per la pausa pranzo non abbassa quasi mai la saracinesca, per avere gioco facile e quindi sono entrati all'interno dei locali. Secondo quanto si è appreso, non avevano 'fame' ma erano assetati di soldi. Così hanno puntato direttamente al registratore di cassa impossessandosi dei soldi che vi erano custoditi. Pare ci fossero 300 euro, l'incasso che la bottega aveva fatto durante tutta la mattinata. I malviventi hanno rischiato grosso per un bottino misero di essere intercettati dai proprietari, due giovani che si spezzano la schiena di lavoro da mattina a sera per portare avanti l'attività commerciale. Scoperto il furto all'apertura pomeridiana, uno dei titolari ha denunciato il 'colpo' alla Tenenza dei carabinieri. I militari dell'Arma avrebbero già acquisito i filmati registrati dalle telecamere del rione ed i ladri potrebbero essere della zona e soprattutto conoscevano le abitudini dei proprietari della bottega di alimentari.