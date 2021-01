Incidente stradale a Caivano: un morto

Un uomo di 48 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Caivano (Napoli) sulla strada Statale 87, al confine con il territorio di Marcianise (Caserta(. L'uomo viaggiava in auto insieme con la moglie e i due figli La famiglia risiede a San Marco Evangelista, nel Casertano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, la sua vettura si è scontrata frontalmente con un'altra auto che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato molto violento; il 48enne è rimasto incastrato tra le lamiere ed è morto. Sono rimasti feriti anche la moglie ed i figli, così come il giovane che era alla guida dell'altra vettura coinvolta; tutti sono stati condotti dal 118 all'ospedale di Frattamaggiore