Il covid ferma la festa a Floridia, ma i 101 anni sono di nonna Giuseppa

Non c'è festa per evitare assembramenti, ma il compleanno di nonna Giuseppa, non lo ferma nessuno. A ricordarlo è la famiglia, Bazzano - Lo Giudice per una delle persone più longeve di Floridia. Oggi Giuseppa Bazzano Lo Giudice, compie 101 anni. La donna che sta bene in salute, è madre di 5 figli, Pippo, Nino, Nuccio Carmelo e Salvo. Ha sempre vissuto a Floridia e negli Anni 70 è stata proprietaria di diversi bar del paese. Oggi riceverà gli auguri per le sue 101 primavere attraverso le video chiamate dei 14 nipoti. La nonnina floridiana è anche bisnonna di 12 nipoti e trisavola del piccolo Thomas.