'Noto bene Comune', anticipazioni del programma della coalizione per Figura

Il covid lo ha sorpreso in piena campagna elettorale, ma Corrado Figura, candidato a sindaco di Noto, sostenuto da un'ampia coalizione di 'moderati', ora che sta bene in salute, ha preso la sua quarantena come un'opportunità di potere lavorare per la città del futuro. Sabato mattina, senza cercare, nè volere scorciatoie, si è messo in fila con altri netini per sottoporsi al tampone di verifica, dopo essere rimasto per due settimane in isolamento fiduciario.

Sul fronte politico, la coalizione che sosterrà Figura alle elezioni amministrative di primavera, sta lavorando al programma per #Noto2021.

Si tratta di un lavoro che in piena condivisione fra gli alleati della coalizione. Ecco alcune anticipazioni su ciò che la squadra presenterà nelle prossime settimane ai netini. Conciliare tradizione e innovazione, due obiettivi - per nulla in contrasto - che garantirebbero alla città uno sviluppo degno della sua storia e fondamentale per i suoi giovani. Si punta a far diventare “smart”, ovvero intelligente, la città che fu “ingegnosa” . Una città che studia, definisce e attua le linee guida di un progetto di sviluppo urbano partecipato ,che valorizzi le eccellenze territoriali, salvaguardi e rivaluti il patrimonio culturale, preservi quello ambientale e paesaggistico, renda efficiente il sistema di raccolta dei rifiuti puntando sulla differenziata e su un sistema di premialità per i cittadini virtuosi , sviluppi l’agricoltura di qualità, crei opportunità per i giovani, favorisca processi di innovazione per attrarre investimenti in attività economiche sostenibili e compatibili e rilanciare l’occupazione. Una città fatta di cittadini consapevoli dei loro diritti, che fa della formazione, dell’educazione e del decoro urbano, gli elementi cardine del proprio stile di convivenza. Una città dove la trasparenza e i protocolli di legalità costituiscono un metodo permanente di azione della pubblica amministrazione e di sviluppo sociale.