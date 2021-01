Presi con arnesi per lo scasso: tre denunciati a Comiso

La scorsa notte i militari della Stazione di Comiso hanno deferito in stato di libertà per possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso tre uomini di origine rumena, rispettivamente di 23, 29 e 39 anni, braccianti agricoli. In particolare, una pattuglia dei Carabinieri, mentre transitava nella Contrada Monacazza di Comiso, ha incrociato in piena notte un furgone che percorreva una strada interpoderale. Insospettiti delle circostanze di luogo e di tempo, tenendo in considerazione che nell’arco notturno è in vigore il coprifuoco dovuto alle norme restrittive legate all’emergenza sanitaria da Covid-19, i Carabinieri hanno sottoposto a controllo il veicolo rinvenendo, occultati nel bagagliaio: tre cesoie in ferro per potare metalli, tutte di lunghezza complessiva compresa tra i 64 e 70 cm; un martello in ferro, una chiave giratubi e una chiave tipo roncola; tre taglierini e quattro forbici, di lunghezza complessiva compresa tra i 18 e i 21 cm; una torcia e altro materiale utile allo scasso.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e i tre occupanti del veicolo sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.