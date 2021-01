Siracusa, controlli anti covid: sanzionate due persone a Santa Lucia

Continuano con fermezza i controlli predisposti dalla Questura di Siracusa finalizzati al contrasto dei comportamenti posti in essere da alcuni utenti che in maniera disinvolta non osservano le norme prudenziali poste a presidio del contenimento sanitario. Nella serata di ieri, agenti delle Volanti hanno concentrato la loro azione preventiva in alcune zone della città ove è noto che insistono assembramenti.

In specie, in Piazza Santa Lucia, nei pressi di un distributore automatico di bevande, due persone sono state sanzionate per non aver fatto uso dei dispositivi di protezione individuale. Inoltre, uno dei due è stato, altresì, segnalato all’Autorità Amministrativa competente per possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale.

Infine, in un bar sito nel quartiere Santa Lucia, agenti delle Volanti hanno sanzionato il titolare dell’esercizio commerciale per il mancato rispetto dell’orario di apertura e cinque avventori per non aver utilizzato i dispositivi di protezione individuali e per essersi assembrati nei pressi del bar.