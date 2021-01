Coniugi di Lentini passeggiano al Duomo senza mascherine

Nel corso dei servizi anti covid, nella mattinata di ieri, agenti del Commissariato di Lentini hanno denunciato, per i reati di rifiuto di fornire le generalità e resistenza a pubblico ufficiale, una coppia di coniugi, rispettivamente di 40 e di 34 anni, entrambi già conosciuti alle forze di polizia. Gli stessi, fermati in Piazza Duomo per un normale controllo, invitati dagli operatori ad indossare i dispositivi di protezione, aggredivano dapprima verbalmente gli agenti, e si rifiutavano, in seguito, di fornire le generalità al fine di essere sanzionati per violazione della normativa anti covid.

I coniugi, infine, per cercare di sottrarsi alla sanzione, opponevano una strenua resistenza fisica agli operatori di Polizia, fino a colpirli.

Dopo le formalità di rito, la coppia veniva denunciata e sanzionata per non aver indossato la mascherina in una pubblica via.