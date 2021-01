Esplode bombola di gas in una palazzina a Bronte:anziana ferita

Una bombola di gas Gpl è esplosa questa mattina all'interno di un appartamento di via Carnevale a Bronte. Le fiamme si sono sviluppate al terzo piano di un edificio. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 ed i vigili del fuoco che hanno evacuato la palazzina. Sul posto stanno arrivando i pompieri di Adrano con un'autoscala e un'autobotte per spegnere il fuoco e soprattutto mettere in sicurezza l'edificio. Nell'esplosione è rimasta ferita una donna anziana che è stata trasferita in ospedale.