Tamponi in una Casa di riposo di Avola, l'Asp non dà l'esito degli esami

E’ vero che ci sono diversi casi positivi di ospiti presso la nostra struttura di Avola, ma è altrettanto vero che la situazione la stiamo gestendo da soli senza l’aiuto dell’Asp e del Comune che pure sono a conoscenza dei pochi casi scoperti. Così come è stato accertato da noi sin da subito l’origine del contagio, avvenuto tramite un nostro operatore, che prontamente assieme ad altri due operatori trovati positivi sono stati bloccati da martedì scorso e posti in quarantena all’esito del tampone che abbiamo chiesto di effettuare.” A parlare è il presidente della Casa di riposo San Sebastiano di Avola, Paolo Tiralongo, i cui casi scoperti di alcuni ospiti sono diventati notizia di stampa. “ Da Martedì scorso dopo che abbiamo attivato l’Usca, questa è intervenuta presso la struttura per effettuare i tamponi agli ospiti e operatori solo giovedì pomeriggio, senza che poi di fatto sono tornati a controllare gli ospiti che in alcuni casi sono stati trovati affetti da sintomi di comune influenza e non da Covid, a seguito di controllo al pronto soccorso dell’ospedale Di Maria. - spiega e chiarisce il presidente Tiralongo – . Fino ad oggi siamo ancora in attesa dei risultati complessivi dei tamponi effettuati, senza avere certezza se sono stati trovati altre persone positive o meno. In sostanza su 24 tamponi effettuati, ad oggi abbiano solo dieci esiti, mentre già ieri qualcuno ha fatto circolare la notizia di un focolaio presso la nostra struttura senza che noi ne fossimo a conoscenza, arrecando un danno di immagine alla stessa Casa di riposo. Sia chiaro che, chi ha diffuso notizie non veritiere noi adiremo alle vie legali per tutelare l’immagine della struttura.“ Invece di scrivere e diffondere notizie non accertate di presunto focolaio, - dice il presidente Tiralongo – perché non si scrive che siamo stati lasciati soli dall’ Asp a fronteggiare la situazione, senza che sia stato inviato un medico per accertare se la situazione e sotto controllo o verificare eventuali altre patologie di cui possono soffrire i nostri ospiti. Noi ci stiamo attenendo, e non da ora, alle linee guida ministeriali e sanitarie per le misure di contrasto al Covid19, perché ci teniamo alla salvaguardia della salute dei nostri ospiti. Lo dimostra il fatto che da martedì mattina scorso abbiamo attivato tutte le procedure sanitarie, dopo che un nostro operatore ci ha segnalato che tra i suoi familiari era stato accertato uno positivo. Abbiamo attivato subito l’Usca, la quale ancora oggi ci deve fornire i risultati degli altri tamponi effettuati agli ospiti e operatori. Ecco, forse la notizia da scrivere sarebbe stata questa. La lentezza dei risultati da parte dell’Asp e i successivi mancati controlli e accertamenti presso la struttura per il contenimento del virus.

Antonio Dell’Albani