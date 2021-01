Racconto choc alla polizia di Enna: "Ho subito le violenze di un prete, avevo solo 15 anni"

"Mi hanno umiliato, hanno provato ad isolarmi e a comprarmi. Ma dopo un lungo travaglio interiore, ora ho trovato il coraggio di denunciare. Quello che ho subito io, non deve subirlo più nessuno". Lo ha detto l'uomo che ha denunciato presunti abusi sessuali subiti da quando aveva 15 anni da un sacerdote, "combattuto tra la voglia di non tradire la Chiesa, a cui sono devoto, e la necessità di giustizia". "Questa esperienza mi ha rovinato la vita - sostiene dicendo che sarebbe voluto entrare in seminario - le violenze sono arrivate quando io ero appena quindicenne. Ci sono stati dei primi approcci fino alla vera e propria violenza". E poi, aggiunge c'è il "dolore nel sentirsi tradito dalla Chiesa, dai tanti preti, con i quali mi ero confidato". "Soltanto un prete ad Enna - osserva - mi ha sostenuto mentre, molti hanno cominciato ad avere atteggiamenti se non ostili, comunque, di sospetto". Negli anni l'uomo ha cominciato a soffrire di disturbi dell'alimentazione. "Non volevo più uscire da casa - ricostruisce - ma lui mi chiamava continuamente e mi inviava continui messaggi. E se mi vedeva con qualcuno, cominciavano le scenate. Provava a denigrami davanti a tutti. Ero nelle sue mani. Poi ho cominciato a non mangiare, ho rasentato l'anoressia. Devo ringraziare i miei genitori che mi hanno sempre sostenuto, rispettando anche i miei tempi". Infine, ha presentato una denuncia alla Squadra Mobile della Questura di Enna, dopo avere scritto una lettera al Papa, dove raccontava la sua drammatica storia. "In merito agli articoli di stampa apparsi oggi, riguardanti un sacerdote della provincia di Enna, accusato di abusi sessuali su minori, si precisa che il vescovo di Piazza Armerina, mons. Rosario Gisana, ogni qualvolta ha ricevuto notizia di eventuali delitti ha avviato i procedimenti previsti dalla normativa canonica". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla Diocesi precisano anche che "il vescovo non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Autorità giudiziaria in cui si informa di eventuali procedimenti penali a carico di chierici della diocesi". Mons. Gisana, conclue la nota, "esprime piena fiducia nella magistratura e offre collaborazione per l'accertamento della verità dei fatti", nella eventualità che il caso sia di sua competenza.

ABUSI SESSUALI SU MINORI, LA PROCURA DI ENNA INDAGA SU UN PARROCO