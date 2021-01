L'Etna mostra la sua forza: colata lavica diretta nella Valle del Bove

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza dell'INGV-OE mostrano, a partire dalle 19,15, un nuovo trabocco lavico prodotto dal Cratere di Sud Est. Il fronte si dirige in direzione della Valle del Bove e raggiunge una altezza di circa 2900 metri. Il trabocco lavico comunicato nell'aggiornamento n.115 si era infatti arrestato. E' al momento in atto una intensa attività stromboliana dal SEC.

A partire delle ore 19:00 si nota un incremento dell'ampiezza del tremore vulcanico, che raggiunge attualmente valori alti. Nello stesso tempo si nota anche un aumento del tremore infrasonico. I dati della rete GPS dell'Etna non mostrano variazioni significative.