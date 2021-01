Chiuso il cimitero di Rosolini, la Lega: "Un'ordinanza cinica"

Il Commissario della Lega di Rosonini, Dino Gennaro, contesta l'ordinanza del sindaco, Pippo Incatasciato, che ha deciso di chiudere il camposanto.

"Se guardiamo alla nostra Rosolini, nel fine settimana appena trascorso su 563 test rapidi effettuati in modalità drive in, un solo soggetto, fortunatamente, è risultato positivo quindi meno dello 0,2%. Riteniamo pertanto opportuno e doveroso tenere aperto il cimitero, magari contingentando gli ingressi per evitare eventuali assembramenti - afferma Gennaro - In questo periodo particolarmente buio per chi ha perso un proprio caro è importante non solo rivolgere un pensiero a chi non c’è più, ma sentirli ancora più vicini con una visita al cimitero ed onorarne la memoria con un fiore. Un’ordinanza quella del Sindaco cinica che colpisce oltre chi piange la perdita dei propri cari anche il settore economico del commercio di fiori e piante in un momento di grave crisi del settore vista l’impossibilità di organizzare, eventi e cerimonie in genere. Condividiamo i provvedimenti più restrittivi, come quelli previsti dal Governatore Musumeci, a tutela della salute pubblica perché oggi la priorità deve essere la tutela di tutti i cittadini della nostra isola ma che abbiano un fondamento. Nell’ordinanza regionale non si vieta la visita ai cimiteri.

E’ necessario trovare un buon compromesso tra salute pubblica, economia ed umanità".