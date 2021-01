Lutto nella politica, è morto Emanuele Macaluso: fu deputato all'Ars con il Pci

E' morto all'età di 96 anni, Emanuele Macaluso, bandiera per quasi un secolo del partito Comunista. Era nato a Caltanissetta il 21 marzo del 1924. Era ricoverato in ospedale e stava male ed aveva chiesto di tornare a casa. E' stato politico, sindacalista e giornalista.

Già iscritto al Partito Comunista d'Italia prima della caduta del Regime fascista, fu dirigente sindacale della Cgil. Iniziò la sua carriera politica nel 1951 come deputato regionale siciliano del Partito Comunista Italiano. Parlamentare nazionale per sette legislature (1963-1992), fu anche direttore de l'Unità dal 1982 al 1986 e ultimo direttore de Il Riformista dal 2011 al 2012. Quando il PCI si sciolse, aderì al PDS.

"Si è spento il faro. Resta la scintilla. Per quel poco di luce che ha fatto o che farà, nella mia vita, la luce è sua". Lo scrive in un post su Facebook il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano a proposito della morte di Emanuele Macaluso. "E' con cordoglio che diamo l'ultimo saluto a Emanuele Macaluso, un uomo che con la passione e la sua viva intelligenza ha attraversato la storia italiana. Mancheranno, ora più che mai, la sua voce critica, le analisi lucide e coraggiose". Così Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, che aggiunge: "Con Macaluso scompare non solo un protagonista della sinistra, ma uno sguardo attento ai cambiamenti, al riformismo, al futuro".