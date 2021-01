Palazzolo, “La Crisalide e le Lantane, diario di un uomo cisgender”: si presenta libro di Avarino Caracò

Un attento lavoro di ricerca visiva, di incontri e di emozioni. Un evento online, promosso dall’associazione culturale Dhalia, per presentare il libro del fotografo Avarino Caracò. “La Crisalide e le Lantane, diario di un uomo cisgender” è un viaggio intimo di un fotografo, motivato a conoscere alcuni aspetti individuali e quotidiani di undici persone, accomunate solo dal territorio siciliano in cui vivono, ma profondamente diverse fra loro. In un lavoro che non ha nessuno scopo didattico e ancor meno di sintesi, Avarino Caracò racconta i dettagli del suo incontro senza nascondere le difficoltà e le profonde emotività che si innescano all’interno delle relazioni che vengono a crearsi. Il percorso di ricerca visiva che ha compiuto l’autore creando un luogo di forte tensione tra identità e alterità, attraverso viaggi fotografici in contesti culturali lontani, lo ha portato ad affrontare la sua terra proprio in una fase di maturazione personale che lo rendeva pronto all’ennesimo cambiamento, dove non c’è più una panoramica in contesti culturali altri, ma un intimo scambio con sé stesso, la sua terra e la sua gente. Contro ogni stereotipo, contro ogni visione morbosamente sessualizzata dell’identità di genere, il percorso visivo di questo libro sottolinea gli elementi di quotidianità, accompagnandoci verso una profonda riflessione sulla “normalità” e sull’esistenza. La delicatezza delle immagini rende il racconto un punto di forza, dove la fotografia si limita a supportare con discrezione la bellezza dei protagonisti. Il libro si chiude con una postfazione di Cirus Rinaldi, professore associato di sociologia presso il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli studi di Palermo, e con una profonda riflessione sul concetto di “Alterazione”. Il lavoro di Avarino Caracò verrà presentato on line in anteprima assoluta, il 31 gennaio alle 18.00 su https://www.facebook.com/associazione.culturale.dahlia

Ospiti della presentazione, in partenariato con https://palazzoloacreide.italiani.it/ saranno, oltre all’autore, Mariella Popolla, Cirus Rinaldi, Gabriel Mineo e Chiara Dondi. Introduce Natya Migliori, redattrice della rivista Le Siciliane/Casablanca e presidente dell’associazione.