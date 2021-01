Coppia scomparsa a Bolzano, indagato il figlio

Clamorosa svolta, dunque, nelle indagini della scomparsa di Peter Neumair e Laura Perselli, i due insegnanti bolzanini di 63 e 68 anni scomparsi dal tardo pomeriggio del 4 gennaio a Bolzano. Il nome del figlio Benno, 30 anni, istruttore di fitness ma anche insegnate presso la scuola media in lingua tedesca 'Josef von Aufschneiter' del capoluogo altoatesino, e' stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario e occultamento di cadavere. L'abitazione di via Castel Roncolo al civico 22 dove Benno Neumair viveva assieme ai genitori e' stata posta sotto sequestro. Oggi i carabinieri del Ris di Parma nuovamente nell'appartamento per altri sopralluoghi nella zona a sud di Bolzano, in particolare tra Vadena e Laives. Nel frattempo emergono alcuni dettagli su Benno Neumair. Alcuni testimoni avrebbero riferito ai carabinieri, che stanno indagando unitamente alla Procura di Bolzano, di frequenti litigi tra il figlio ed i genitori. Dall'istituto scolastico sito in pieno centro a Bolzano trapelano notizie di minacce da parte di Benno Neumair nei confronti di un'insegnante. E' notizia degli ultimi giorni la lettera scritta da alcuni genitori nella quale chiedevano la rimozione del giovane insegnante. In queste due settimane le ricerche da parte di carabinieri del Comando provinciale di Bolzano, vigili del fuoco volontari e del corpo permanente, soccorso alpino e cani molecolari giunti dalla Svizzera, non sono mai cessate.