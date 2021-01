Con l'auto precipita da un ponte: un morto nel Foggiano

Un uomo di 35 anni di Foggia, Alfredo Caposeno, detto 'Dino', è morto in un incidente stradale avvenuto, la scorsa notte, sulla statale 655 nelle campagne di Ascoli Satriano, nel foggiano. Secondo i primi accertamenti l'uomo alla guida di una Audi A4, ha perso il controllo del mezzo che ha sfondato il guard rail cadendo da un ponte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del fuoco e il personale del 118 ma per il 35enne non c'è stato nulla da fare.