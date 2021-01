Lesioni aggravate per futili motivi: due donne denunciate a Noto

Nel mese di marzo scorso, agenti del Commissariato di Noto, intervenivano in un’abitazione per la segnalazione di una lite. Gli Agenti accertavano che durante un alterco con una donna, avvenuto per futili motivi, altre due donne, odierne indagate, trascinavano la vittima lungo il pianerottolo, afferrandola per i capelli, colpendola con calci e lanciandole contro cocci di marmo tanto da cagionarle un trauma cranico ed una contusione e distorsione alla caviglia destra, lesioni con prognosi di 28 giorni. Le informazioni acquisite in tale contesto, consentivano, nella giornata di ieri, di notificare alle stesse l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari e di denunciarle per il reato di lesioni personali aggravate.