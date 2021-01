Catania, novità in libreria: esce "Agata rubata" di Valerio Musumeci

Perché la festa di Sant’Agata è stata annullata? Perché Alessandro Amenta, sindaco di Catania, ha lasciato la città dopo aver firmato l’ordinanza? E perché alcuni autobus stanno prendendo fuoco, seminando il panico tra i cittadini? Muove da queste domande Agata rubata, il giallo-noir del giornalista catanese Valerio Musumeci, edito da Bonfirraro, in libreria e negli store digitali a partire dal 28 gennaio 2021. Il ritratto di una Catania cupa e malinconica, popolata da personaggi singolari e a tratti grotteschi, che per la prima volta dopo anni deve fare a meno della sua Festa. Come effettivamente accadrà quest'anno, a causa della pandemia Covid-19, che costringerà i catanesi a rinviare l'abbraccio con la Santuzza.

Ciò che avviene nel romanzo, naturalmente, non è causato da una pandemia. Il protagonista, il giornalista Salvo Lanza, cerca di comprendere perché la Festa sia stata annullata e cosa stia accadendo a Catania. Ma non riesce ad afferrare la soluzione, finché non verrà incaricato dal giovane Carmelo di ritrovare il misterioso Birìta, “guardiano” della città. «Lanza è un giornalista cinico e spietato, il classico squalo», spiega Valerio Musumeci, «il motivo per cui decide di fidarsi di Carmelo, e di imbarcarsi in un’avventura assurda, nera ma a tratti divertente, deriva da un passato che ha cercato in tutti i modi di rimuovere, ma che segretamente continua a fargli male. Questa vicenda lo costringerà a rivedere il proprio modello di vita». La vera protagonista del libro, accanto a Lanza, è Catania. Nello specifico, la città che attende la manifestazione della Patrona, oggetto di una devozione talmente profonda da essere conosciuta a livello internazionale.