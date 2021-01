Covid, nel Ragusano sale a 188 il numero dei morti

Salgono a 188 i morti per Covid nel Ragusano dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore è deceduta una signora di 90 anni, di Chiaramonte Gulfi: era ricoverata al "Giovanni Paolo II" di Ragusa. In totale sono 787 i positivi in provincia di Ragusa, 744 sono in isolamento domiciliare. I ricoverati sono 31 mentre 12 sono in Rsa. I guariti, dall’inizio della pandemia, sono 6.419, i morti sono 188.

Ecco il dato dei contagiati nei comuni iblei: Acate 20, Chiaramonte Gulfi 25, Comiso 65, Giarratana 10, Ispica 12, Modica 125, Monterosso Almo 2, Pozzallo 31, Ragusa 180, Santa Croce Camerina 10, Scicli 30, Vittoria 214.