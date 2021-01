No a didattica in presenza alla Pellico di Pachino: pure Diventeràbellissima è d'accordo

Monta la protesta dei genitori degli alunni della scuola Pellico di Pachino. Dopo avere raccolto 350 firme con una petizione, chiedono ai Commissari prefettizi che governano il Comune sciolto per infiltrazioni mafiose, di essere messi a conoscenza dei dati epidemiologici del coronavirus. I genitori preoccupati per il covid - 19, lo hanno notificato questa mattina ai Commissari, attraverso una posta certificata. Alla protesta della Pellico, potrebbero adesso unirsi anche i genitori della Verga. A sposare la battaglia delle famiglie pachinesi preoccupate per una carenza informativa, è il Movimento Diventeràbellissima. "Il fatto che non ci sia a Pachino un'amministrazione eletta democraticamente dal popolo - dice il coordinatore cittadino Aldo Russo - non significa che i cittadini non debbano essere tenuti informati sui dati della pandemia a Pachino e soprattutto se le scuole interessate alla didattica in presenza sono sicure. Sulla vicenda chiedo l'intervento tempestivo del prefetto di Siracusa affinché sul 'caso Pellico' ma anche degli altri istituti della città, se è posiibile fare lezioni in presenza o se è più opportuno, farle con la didattica a distanza".

(Nella foto il coordinatore di Pachino di Diventeràbellissima, Aldo Russo)