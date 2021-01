Coronavirus, 10.497 nuovi positivi: alti i decessi 603

Sono 10.497 i test (molecolari e antigenici) positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 603. Ieri i positivi erano stati 8.824 e i morti 377.

"Almeno tre nuove varianti del Covid stanno destando preoccupazione a causa della velocità con cui si diffondono. Se non agiamo ora con determinazione, potremmo non essere in grado di contenere il rischio di una terza ondata" di infezioni "potenzialmente più dura". Così la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, presentando le misure adottate dall'Esecutivo comunitario.