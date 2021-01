Misure anti Covid nel Ragusano, la Prefettura: intensificare i controlli

Misure più stringenti e controlli a tappeto in tutto il territorio ibleo per far fronte ai contagi della pandemia. Sono stati sollecitati alle forze dell'ordine dopo la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, i Comuni sono stati invitati a programmare, attraverso la Polizia locale, controlli finalizzati ad assicurare il rispetto degli orari da parte degli esercizi commerciali nonché dei servizi di ristorazione che possono effettuare l’asporto (fra cui pub, bar, ristoranti e pasticcerie), soprattutto per contrastare il fenomeno delle consumazioni sul posto o nelle adiacenze degli stessi che determinano assembramenti specie da parte dei ragazzi che in qualche caso si riuniscono presso noti luoghi di ritrovo per acquistare bibite o cibo da consumare fuori dai locali non avendo, peraltro, in questo momento di chiusura della scuola, altre occasioni di socializzazione. Sono stati anche rimodulati i servizi di controllo e vigilanza del territorio da parte delle Forze di polizia alla luce delle nuove disposizioni di contenimento del virus e dell’inserimento della Regione siciliana quale “zona rossa”.