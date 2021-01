Il sindaco di Siracusa, con propria ordinanza, ha disposto la chiusura del Cimitero nei prossimi due fine settimana. Pertanto, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, il camposanto non sarà aperto al pubblico nei due prossimi week end. Per i rimanenti giorni sarà osservato l'orario 8/17.30, nel rispetto delle prescrizioni in materia di assembramento e distanziamento interpersonale, fanno sapere dal Comune.