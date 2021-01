Modica, "Sicurezza stradale": progetto del Club Inner Wheel Monti Iblei

Nell'ambito del progetto "sicurezza stradale...educare per cambiare", promosso dal club Inner Wheel Monti Iblei, si è tenuto un incontro in videoconferenza con gli studenti delle terze classi dell'Istituto comprensivo "Raffaele Poidomani" di Modica. A parlare di sicurezza stradale, il commissario Francesco Vona e l'ispettore Vincenzo Poidomani. Al progetto sarà abbinato un concorso e i primi tre studenti classificati saranno premiati con un ciclo di lezioni per conseguire il patentino di guida; una polizza assicurativa e un casco per la guida del ciclomotore.