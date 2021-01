Municipio occupato a Palazzolo, terzo giorno di protesta dei ristoratori (FOTO)

Occupano da tre giorni l'aula consiliare del comune di Palazzolo Acreide per protestare contro il Dpcm della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratta di una protesta pacifica, ma ferma dei titolari dei 32 ristoranti, di tre pasticcerie e 12 bar di Palazzolo Acreide, un Centro a 45 chilometri da Siracusa, di 8.500 abitanti. Giorno e notte si avvicendano nei turni per non lasciare mai il municipio. Hanno appeso le loro casacche nel cancello di ferro del Palazzo di città aiuti di Stato dopo un lockdown che li ha sfiancati, non solo sotto il profilo economico. L'aula consiliare è presidiata dai carabinieri e dai poliziotti della Digos della Questura di Siracusa, ma finora non si sono verificati incidenti.

In una lettera inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fanno sapere che Palazzolo per le sue bellezze artistiche ed architettoniche, vive di turismo e il settore della ristorazione ha un indotto di 400 persone. Lavoratori che non hanno ancora ricevuto i ristori promessi, e non più in grado di dare da mangiare alle loro famiglie.

Al governo di Roma chiedono la sospensione immediata di tutte le rate su mutui ipotecari, mutui chirografari, prestiti personali e leasing, contratti per sia l’attività che a titolo personale; sostegno integrale per il pagamento dei canoni di locazione dei locali sia per le attività che per le civili abitazioni dei ristoratori;

sostegno integrale per il pagamento delle utenze delle attività; versamento dei contributi Inps per tutto il periodo di emergenza; annullamento di tutte le cartelle esattoriali pregresse; riconoscimento di un sostegno economico mensile legato al carico familiare e alle effettive esigenze personali e familiari; sostegno economico mensile ai dipendenti licenziati e che non fruiscono di cassa integrazione.

Fanno sapere che in mancanza di risposte, la loro protesta andrà avanti ad oltranza.