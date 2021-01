Avola, consumano bevande in un locale: undici persone sanzionate

Ad Avola, gli agenti del Commissariato hanno sanzionato 8 persone per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale e per il mancato rispetto del distanziamento sociale.

Inoltre, nel corso di un controllo operato in un circolo, Agenti del Commissariato e Militari della Guardia di Finanza hanno sorpreso 11 avventori che, senza il necessario distanziamento sociale, stavano creando un assembramento, conversando e consumando bevande ai tavoli posti all’interno del locale. Tutti sono stati sanzionati. Il titolare del circolo è stato anch’egli sanzionato per l’assembramento e per aver omesso l’indicazione del numero massimo di persone consentito all’interno dei locali. E’ stata adottata anche la misura accessoria della chiusura del circolo per 5 giorni.