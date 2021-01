In vendita all'asta le maglie del Palermo per sostenere l'asilo incendiato

Sono in vendita all'asta su eBay le maglie del Palermo, indossate domenica scorsa durante la partita del campionato di Serie C contro la Virtus Francavilla, con la scritta "Peter Pan" sulle spalle al posto dei cognomi dei calciatori. L'iniziativa servirà per raccogliere fondi per la ricostruzione dell'asilo del Cep dato alle fiamme il 2 gennaio. A sostenere la raccolta Maredolce, la onlus di Ficarra e Picone, Stefania Petix e Pif. Indossare quelle maglie è stato "un gesto simbolico di sostegno alla legalità - scrive il Palermo in una nota - contro l'iniziativa criminale di chi ha incendiato e distrutto l'asilo Peter Pan nel quartiere San Giovanni Apostolo. Quelle maglie da oggi sono all'asta su Ebay per raccogliere fondi da destinare alla ricostruzione dell'asilo, a supporto dell'iniziativa spontanea di tante persone da ogni parte della città e del Paese e al fianco del Comune di Palermo che ha lanciato un appello aperto alla cittadinanza". Per l'occasione il Palermo ha donato tutte le maglie indossate nella partita alla onlus Maredolce e proprio l'associazione, già partner ufficiale del Palermo per le iniziative benefiche, ha organizzato l'asta alla quale sarà possibile partecipare fino al 27 gennaio. In vendita andranno solo le uniche 23 maglie realizzate per l'occasione.