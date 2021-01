Coronavirus, 13.571 nuovi casi e 524 decessi: positività a 4,85%

Sono 13.571 i nuovi casi Coro in Italia nelle ultime 24 ore: in crescita rispetto ai 10.497 di ieri. Aumentano anche i tamponi, 279.762 (comprendendo anche i test rapidi antigenici), 25mila piu' di ieri, ma il tasso di positività sale da 4,1 a 4,85%. I decessi sono 524 (ieri 603), per un totale di 83.681 dall'inizio dell'epidemia. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 26 in meno (ieri -57), con 152 ingressi del giorno, e sono 2.461 in tutto, mentre i ricoveri ordinari sono 230 in meno (ieri -185), per un totale di 22.469. E' quanto emerge dal bollettino settimanale del ministero della Salute.