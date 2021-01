Usa, Biden giura: "Sarò il presidente di tutti"

La transizione è avvenuta anche su Twitter. Poco dopo il giuramento di Joe Biden sono apparsi gli account ufficiali di Joe Biden e Kamala Harris come presidente e vice presidente degli Stati Uniti. Sul primo appare il volto sorridente del nuovo @Potus (acronimo per president of the United States), che si presenta come 46esimo presidente, marito di Flotus (la first lady), orgoglioso padre e nonno. Al momento ha un milione di followers. Twitter ha infatti deciso di trasferire i follower del suo account da presidente eletto, ma non quelli che seguivano l'account Potus di Trump. A chi seguiva Trump viene data l'opzione di seguire Biden.

"Sarò il presidente di tutti gli americani". E' questa la promessa di Joe Biden nel suo discorso di insediamento in cui ha ribadito il messaggio di unità e l'esortazione a "rispettare l'altro" perché "il disaccordo non diventi guerra mondiale".

"Ve lo prometto, combatterò per coloro che non mi hanno sostenuto così come per coloro che lo hanno fatto". E' un altro passaggio del discorso pronunciato da Joe Biden, nel quale il nuovo presidente Usa si è rivolto a tutti gli americani, invitandoli a superare le divisioni per affrontare le gravi crisi che il Paese si trova davanti a sé. "Il disaccordo non deve portare alla disunione", ha sottolineato Biden.

"Sarò il presidente di tutti gli americani". E' questa la promessa di Joe Biden nel suo discorso di insediamento in cui ha ribadito il messaggio di unità e l'esortazione a "rispettare l'altro" perché "il disaccordo non diventi guerra mondiale."