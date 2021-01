Coronavirus a Floridia, sono 143 i positivi: 23 in isolamento

A quasi tre settimane dalla fine delle festività di Natale, non accenna a diminuire il contagio da coronavirus a Floridia. Restano ancora alti i soggetti che hanno contratto il virus. Dal report quotidiano inviato questa mattina dall'Asp di Siracusa, all'Ufficio di Protezione civile comunale, il numero dei contagiati è di 141 persone. Sono invece 23 i soggetti in isolamento fiduciario. Il primo cittadino di Floridia, Marco Carianni continua a ripetere alla popolazione di rispettare le regole con il distanziamento, di indossare le mascherine e di evitare assembramenti. Carianni con un'ordinanza ha vietato lo stazionamento in sei fra strade e piazze di Floridia.