Viunciullo: aggiudicato appalto provvisorio per la Palazzolo - Giarratana

'L’Ufficio del Genio Civile ha pubblicato il verbale della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori dello stralcio esecutivo per l’intervento strutturale del corpo stradale e delle opere d’arte della S.P. 23 ‘Palazzolo – Giarratana’. Lo comunica Vincenzo Vinciullo di Siracusa Protagonista, Movimento federato con la Lega di Salvini premier

Il RUP ha quindi proceduto all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto con un ribasso pari al 34,31%, determinando in 933.110,67 euro l’importo dei lavori, a cui vanno sommati euro 60.857,05 per il piano di sicurezza, quindi l’importo totale sarà di 993.967,72 euro.

Il finanziamento dell’opera, per euro 1.892.262,15, arriva interamente dalla scorsa Legislatura, essendo stato inserito negli stanziamenti dei fondi ex FAS 2000-2006, a seguito della firma dell’APQ tra Regione, ANAS, Ministero e Agenzia per la Coesione Territoriale che ha consentito di utilizzare 50 milioni del F.S.C. e 40 milioni del Programma Operativo Complementare approvato a seguito del mio Ordine del Giorno dell’8 febbraio 2017.

Sono particolarmente soddisfatto, ha proseguito Vinciullo, perché finalmente si pone fine a questa telenovela, spesso dai contorni a dir poco spiacevoli e da farsa napoletana.