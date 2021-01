Chiusa la discarica di Cava dei Modicani: stop a rifiuti indifferenziati

A causa della chiusura dell’impianto di trattamento meccanico biologico di contrada Cava dei modicani in territorio di Ragusa, il servizio di raccolta rifiuti indifferenziati è sospeso. La chiusura è dovuta alla mancanza di autorizzazione all’esercizio, che ha provocato lo stop al conferimento dei rifiuti. Per tale ragione i cittadini sono invitati a non esporre, al momento, la frazione secca indifferenziata, perché il servizio di raccolta non potrà essere effettuato. Si attendono nuove comunicazioni da parte degli enti preposti, a livello provinciale e regionale, per la tempestiva risoluzione del problema.