Morto il fisioterapista della nazionale di pallanuoto, il cordoglio dell'Ortigia

Stamattina è arrivata una notizia terribile. Ci ha lasciato Luca Mamprin, fisioterapista della Nazionale italiana, un ragazzo speciale al quale non si poteva non voler bene. Una persona bellissima, un ragazzo gentile, allegro, disponibile, che con grande piacere abbiamo avuto più volte qui a Siracusa, alla Cittadella, insieme alla Nazionale.

ll Circolo Canottieri Ortigia esprime profondo dolore per la scomparsa di Luca e si stringe attorno ai suoi familiari in questo momento di enorme dolore.

Questo il ricordo del nostro presidente onorario, Giuseppe Marotta, che con Luca ha condiviso tantissimi momenti in azzurro: "Non Poteva esserci un risveglio peggiore. Stamani una telefonata di Sandro, poche tristi parole: Luca non c’è più! E dopo lo shock tremendo, mi vengono in mente tanti flash di momenti vissuti insieme: le sue battute, i suoi scherzi, i tanti caffè da lui preparati ogni mattina per la squadra e lo staff, la sua meticolosità nel predisporre tutto quanto necessario per affrontare al meglio allenamenti e partite, la sua professionalità nel trattare gli atleti sino a notte fonda, la sua disponibilità verso tutti. E come dimenticare le nostre risate quando prendevamo in giro Giovanni, con cui condividevamo l’appartamento, per il suo disordine o l’abbraccio subito dopo la finale di Gwangiu! Luca eri una persona speciale, ci mancherai tantissimo! Grazie per la tua amicizia".