Modica, la morte di Alberto Vicari: chiuse le indagini sull'incidente stradale

La Procura di Ragusa si avvia a concludere le indagini sull’incidente stradale che, l’11 agosto scorso, costò la vita ad Alberto Vicari, 50 anni, imprenditore modicano. Indagato per omicidio stradale è il cinquantenne Giovanni Giardina, di Sampieri, che era alla guida del Pick Up Mitsubishi che si scontrò con la moto condotta da Alberto Vicari, deceduto dopo pochi minuti dall’impatto. Alla Procura di Ragusa sono state già depositate le relazioni del consulente tecnico d’ufficio, Piccitto, e di Giorgio Gurrieri, consulente di Giovanni Giardina. Le parti offese hanno scelto come consulente tecnico l’ingegnere Giuseppe Garofalo. Gli accertamenti sul tragico incidente, avvenuto sulla Marina di Modica-Pozzallo, a poche centinaia di metri dallo svincolo per la frazione balneare modicana, sono stati eseguiti dalla Polizia locale di Modica. Da circa un mese, nel tratto di strada dove si è verificato l’incidente, sono stati eseguiti diversi sopralluoghi alla presenza degli agenti della Polizia locale: serviranno a stabilire l’esatta dinamica dello scontro e ad accertare le responsabilità.