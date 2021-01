Covid, 757 positivi nel Ragusano: nessun nuovo decesso

Nel Ragusano, secondo il report dell'Asp, sono 757 in totale i positivi al Covid. Tra i 757 positivi ci sono 720 persone contagiate in isolamento domiciliare, 26 persone ricoverate e 11 nella RSA Covid di Ragusa. Ecco la situazione nei 12 comuni iblei: 20 Acate, 29 Chiaramonte Gulfi, 63 Comiso, 9 Giarratana, 13 Ispica, 119 Modica, 2 Monterosso Almo, 31 Pozzallo, 173 Ragusa, 7 Santa Croce Camerina, 28 Scicli, 205 Vittoria. I guariti in totale sono 6.488 mentre i morti sono 188. Nessun decesso nelle ultime 24 ore.