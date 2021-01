Governo, Salvini: Centrodestra compatto ma tocca a Mattarella scegliere

"Abbiamo fatto considerazioni che non vado a mettere in bocca al presidente, l'ho trovato molto consapevole dei rischi e delle preoccupazioni". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sul confronto avuto con il presidente Mattarella, insieme al resto del centrodestra, durante la registrazione di 'Porta a porta' su Rai1. "La domanda che abbiamo fatto al presidente, sulla cui saggezza confidiamo - ha continuato - è: 'Lei pensa veramente che un governo che si affida ai cambi d'idea notturni dei Mastella, Ciampolillo, Tabacci, transfughi possa essere quello che prende per mano l'Italia nel momento più drammatico o non sarebbe meglio... Sta a lui scegliere. Per noi sarebbe meglio investire nei prossimi 2 mesi col voto, per avere per i prossimi 5 anni un Parlamento, di cui andare orgogliosi, e un governo stabile". e ha concluso: "Tolto il dente, tolto il dolore".