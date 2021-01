Viunciullo (Siracusa Protagonista): in fumo il finanziamento per il Ponte di Targia

Il Governo regionale, con deliberazione del 14 gennaio, ha provveduto a rimodulare, cioè a ridistribuire, le risorse per gli interventi ricompresi nel Patto Area Tematica 2 – AmbienteObiettivo Strategico “Dissesto Idrogeologico”, già stanziate nella scorsa Legislatura.

Ancora una volta, ad essere spogliata, nel silenzio assordante di tutti, è stata la provincia di Siracusa che ha perso ben due finanziamenti, ottenuti nella scorsa Legislatura, con la seguente giustificazione: “A seguito di ulteriore istruttoria tecnico-amministrativa, dal momento che alcuni progetti non presentano i requisiti per poter ottenere l’IGV entro il 31/12/2021”. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, leader di 'Siracusa Protagonista'.

"Scompare definitivamente la parte rimanente del finanziamento del ponte di Targia per 1.020.000,00 euro, cioè oltre un milione di euro e, nello stesso tempo, viene revocato a Carlentini il finanziamento di 236 mila euro per le opere di regimentazione e riduzione del rischio idrogeologico a difesa del centro abitato.

Ricordo che, ha proseguito Vinciullo, il finanziamento del ponte di Targia era stato previsto per quesi 6 milioni di euro e, con questa ultima revoca, il ponte rimarrà come un mostro di cemento per i prossimi decenni all’ingresso nord di Siracusa".