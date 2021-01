Palermo, giudice onoraria sviene dopo 16 giorni di sciopero della fame

Una giudice onoraria che da 16 giorni sta attuando lo sciopero della fame per rivendicare i diritti onorari, assistenziali e previdenziali della categoria è svenuta in aula nel nuovo Palazzo di Giustizia di Palermo. I primi a soccorrere Vincenza Gagliardotto, tanto debilitata da essere scivolata dalla sedia e accasciarsi a terra, sono stati avvocati e dipendenti del tribunale. Medici del 118 le hanno poi prestato le prime cure e successivamente l'hanno condotta in ospedale. La giudice, insieme con la collega Sabrina Argiolas, già a dicembre aveva avviato lo sciopero della fame, come forma estrema e pacifica di rivendicazione per richiamare l'attenzione dello Stato sulle rivendicazioni dei magistrati onorari.

"Esprimo la mia solidarietà a Vincenza Gagliardotto, giudice onorario in sciopero della fame a Palermo, soccorsa dai sanitari dopo 16 giorni di privazioni. A lei e a tutti i magistrati onorari va il sostegno della Lega. Bonafede ascolti il grido di donne e uomini volenterosi, che contribuiscono alla tenuta del sistema giustizia. E che meritano diritti e dignità professionale. La commissione che presiedo ha fatto la sua parte. Ora i colleghi della commissione Bilancio esprimano rapidamente parere positivo alla riforma della magistratura onoraria e ci permettano di proseguire i lavori in sede deliberante". Lo scrive in una nota il senatore leghista, Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama.